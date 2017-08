Bij AZ overbodige Tankovic vindt onderdak in Zweden

14:03 – Muamer Tankovic heeft in Zweden een nieuwe werkgever gevonden, nadat hij bij AZ geen rol van betekenis meer speelde. De Alkmaarders maken donderdag bekend dat de aanvaller een contract heeft getekend bij Hammarby IF.



Die club heeft het contract van Tankovic bij AZ, dat liep tot 2018, afgekocht. Over de hoogte van de transfersom wil de club niets kwijt. De buitenspeler streek in 2014 neer bij AZ, dat hem destijds overnam van Fulham. In totaal speelde hij 58 wedstrijden voor AZ en kwam hij tot tien goals.



De 22-jarige Zweed heeft in zijn thuisland een meerjarig contract ondertekend.