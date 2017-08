Zwolle heeft goede hoop op Freire: "Snel meer duidelijkheid"

18:38 – PEC Zwolle hoopt dat Manchester City op korte termijn de komst van Nicolás Freire aankondigt. Indien de Engelsen een overeenstemming bereiken met Argentinos Juniors wordt de verdediger namelijk direct voor een seizoen verhuurd aan de eredivisionist.



"In de komende dagen hoop ik meer duidelijkheid te kunnen geven, maar het ziet er goed uit", vertelt technisch directeur Gerard Nijkamp vanuit Engeland tegen RTV Oost. "Nicolás is een meedogenloze verdediger, die ook goed kan voetballen. Hij is gedisciplineerd, maar heeft ook het gif dat je wel vaker bij Zuid-Amerikaanse spelers ziet. Daardoor is het een interessante speler."



Wat voor PEC Zwolle vooral belangrijk is, is dat Freire linksbenig is. De twee linksbenige centrale verdedigers van afgelopen seizoen zijn immers vertrokken. De vorig seizoen gehuurde Ouasim Bouy speelt nu voor het Spaanse Cultural Leonesa, terwijl Ted van de Pavert aan NEC Nijmegen is verhuurd.