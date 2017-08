Nog altijd geen bod op Barkley: "Voorlopig blijft hij bij Everton"

19:49 – Niet zo heel lang geleden sprak Ronald Koeman nog de volgende woorden over Ross Barkley. "We hebben hem nog een nieuw contract aangeboden met goede voorwaarden, maar hij liet weten op zoek te zijn naar een nieuwe uitdaging. Het is zijn besluit en dat accepteer ik."



Inmiddels lijkt de situatie bij Everton toch wat te zijn veranderd. "Hij is weer aan het trainen. Dat is goed nieuws voor hem en voor ons. Barkley heeft nu al twee sessies met ons meegedaan", zo vertelt Koeman op een persconferentie. "Er ligt geen aanbieding op tafel, dus hij blijft voorlopig bij ons. Wat er de komende weken gaat gebeuren, weet ik niet."



"Het is dus mogelijk dat hij nog voor ons zal uitkomen", vervolgt Koeman. "Zijn contract bij Everton loopt gewoon nog een jaar door en zal hij weer onderdeel van het team uit gaan maken. Dan maakt Ross net zoveel kans op speelminuten als de rest. Uiteindelijk verschijnen de beste elf aan de aftrap."