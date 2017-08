Vreven: "Team moet wennen aan het niveau van de Eredivisie"

20:12 – NAC Breda zag na de knappe promotie naar de Eredivisie veel spelers komen, maar ook veel spelers vertrekken. Voor de Noord-Brabantse ploeg is het dan ook nog even aftasten waar ze staan, zo realiseert trainer Stijn Vreven zich.



"Het is voor ons een grote vraag", vertelt de Vlaming aan Omroep Brabant. "Maar het is de realiteit dat wij een team zijn dat moet wennen aan het niveau van de Eredivisie. Dat kan ook niet anders, want de meeste spelers hebben nooit in de Eredivisie gespeeld. We zullen waarschijnlijk door schade en schande wijs worden."



Toch ziet Vreven het optimistisch in. "De kwaliteit is serieus omhoog gegaan. Dat moest natuurlijk ook wel. Wij hebben veel voetbaltechnische, talentvolle spelers maar wij moeten wel snel groeien naar volwassenheid. Naar zakelijkheid, want als we teveel fouten maken wordt dat op dit niveau afgestraft. Wij zullen daar heel snel grote jongens in moeten worden."