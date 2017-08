Excelsior moet het zes weken stellen zonder Van Duinen

21:25 – Excelsior zal het nog even moeten doen zonder Mike van Duinen, dat meldt RTV Rijnmond. De aanvaller wordt geopereerd aan zijn knie en zal vervolgens zes weken uit de roulatie zijn. Dit terwijl het slechts om een kleine operatie gaat.



Er moet een cyste verwijderd worden, die hem tijdens de voorbereiding al parten speelde. Aanvankelijk was het het doel om die met injecties te laten slinken. Dit leverde echter niet het gehoopte effect op, waardoor er nu besloten is over te gaan tot een operatie.



Tijdens 2016/17 stond Van Duinen al lange tijd aan de kant met een blessures aan zijn enkel en later zijn heup. Toch kwam hij tot 23 officiële duels, waarin hij het net drie keer wist te vinden.