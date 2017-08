De Boer tegen Ipswich, Stam ontmoet Millwall in Carabao Cup

23:25 – Frank de Boer moet het tijdens de tweede ronde van de Carabao Cup (beter bekend als de League Cup) opnemen tegen Ipswich Town, dat bleek donderdag bij de loting. Het zal zijn eerste bekerwedstrijd als manager in dienst van Crystal Palace worden.



Crystal Palace kreeg net zoals alle andere Premier League-clubs een 'vrijstelling' voor de eerst ronde. De clubs die zich geplaatst hebben voor Europees voetbal hoeven zelfs nu nog niet deel te nemen en stromen pas in de derde ronde in.



Ook Jaap Stam is aanwezig in de tweede ronde. Zijn Reading plaatste zich dankzij een 2-0 overwinning tegen Gillingham met twee goals van Liam Kelly. Millwall is de tegenstander van de Nederlandse manager.