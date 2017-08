Ajax haalt talentvolle Noor voor twee miljoen op bij Heerenveen

14:11 – SC Heerenveen gaat Dennis Johnsen verliezen aan Ajax. De Friezen ontvangen twee miljoen euro voor de negentienjarige linksbuiten uit Noorwegen, weet Omrop Fryslân. Waarschijnlijk tekent Johnsen dezelfde dag nog in Amsterdam, mits hij de medische keuring doorstaat. Beide clubs moeten de transfer nog bevestigen.



Het vertrek van Johnsen is opvallend te noemen, omdat hij nooit officieel debuteerde in de hoofdmacht van Heerenveen. In Friesland werd hij gezien als mogelijke opvolger van Sam Larsson, die op de nominatie staat te vertrekken maar nog geen nieuwe werkgever heeft gevonden.



"Het is enorm jammer dat een talent als Dennis vertrekt, nog voordat hij zijn debuut heeft gemaakt", zegt technisch manager Gerry Hamstra tegen de eerder genoemde omroep. "Als club hebben we er alles aan gedaan om hem te behouden, maar helaas bleek dit niet mogelijk. Hoewel we hem liever langer in Friesland hadden zien spelen, wensen wij hem het allerbeste toe bij Ajax."



De verbintenis van Johnsen bij Heerenveen liep over een jaar af. Twee jaar geleden verruilde de Scandinaviër het Noorse RBK voor Heerenveen, waar hij voornamelijk in de A-junioren speelde.