Mourinho bevestigt: United en Zlatan onderhandelen

15:57 – Manchester United en Zlatan Ibrahimovic zijn in gesprek over een hernieuwde samenwerking. De Engelsen besloten eerder zijn aflopende contract niet te verlengen, omdat de Zweed kampt met een zware knieblessure. Officieel is Ibrahimovic daarmee een transfervrije speler.



José Mourinho bevestigt op een persconferentie dat beide partijen met elkaar om tafel zitten. "Het heeft geen haast. We hoeven dit niet snel af te ronden", citeert Sky Sports Mourinho. "Ik denk dat wat hij vorig seizoen heeft laten zien, voor hemzelf niet goed genoeg was."



De 35-jarige Ibrahimovic wil zelf op topniveau blijven spelen. "Hij denkt dat hij meer kan laten zien op het hoogste podium. Wij hebben gesprekken en praten over de mogelijkheid dat hij het tweede deel van het seizoen bij ons speelt."



Ibrahimovic raakte aan het einde van vorig seizoen zwaar geblesseerd. Hij miste daardoor onder meer de Europa League-finale tegen Ajax.