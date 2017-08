Officieel: Orejuela tekent voor vijf seizoenen bij Ajax

18:48 – Ajax heeft de komst van Luis Manuel Orejuela García afgerond. De Amsterdamse club meldt vrijdag dat de 21-jarige verdediger uit Colombia een contract voor vijf seizoenen, tot de zomer van 2022, heeft getekend in de Johan Cruijff Arena. Orejuela komt over van het Colombiaanse Deportivo Cali, dat volgens eigen zeggen 3,6 miljoen euro ontvangt voor de speler. Ajax doet geen mededelingen over de transfersom.



Orejuela treft met Mateo Cassierra en Davinson Sánchez twee landgenoten bij Ajax. "Ik heb Davinson en Mateo afgelopen jaar veelvuldig gesproken en mooie verhalen over Ajax en Amsterdam gehoord. Hen om advies vragen, was dan ook niet nodig toen deze kans zich voordeed. Door hun enthousiasme wist ik al zeker dat ik naar Nederland wilde. Ik kan niet wachten tot ik ze zie en met ze kan samenspelen", zei Orejuela eerder deze week tegenover De Telegraaf over zijn komst naar Ajax.



In totaal speelde Orejuela bijna tachtig officiële duels voor Deportivo Cali. Daarin scoorde hij vier keer.