Elia direct belangrijk voor Istanbul Basaksehir

11 augustus 2017 – Het eerste doelpunt van het nieuwe Super Lig-seizoen is op naam gekomen van Eljero Elia. De Nederlandse aanvaller bezorgde zijn nieuwe club Istanbul Basaksehir vrijdag in de openingswedstrijd een 1-0 thuiszege op Bursaspor.



Elia tekende in de 21ste minuut voor het enige en beslissende doelpunt in het Başakşehir Fatih Terim Stadyumu. De aanvaller, die eerder deze zomer werd overgenomen van Feyenoord, schoot raak na een voorzet van Edin Visca.



Istanbul Basaksehir eindigde vorig seizoen achter Besiktas als tweede in de Turkse competitie.