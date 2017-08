Club Brugge wint topper, Celtic klopt Partick Thistle

23:17 – Het Nederlands getinte Club Brugge is na drie speeldagen nog zonder puntenverlies in de Belgische competitie. De formatie van trainer Ivan Leko won vrijdag de topper bij Zulte Waregem met 1-2. Daardoor heeft Club Brugge de maximale negen punten, Zulte Waregem staat tweede met zes stuks. Ook Charleroi heeft zes punten, maar speelt zondag nog thuis tegen Anderlecht.



Emmanuel Dennis en Jelle Vossen (penalty) maakten de doelpunten voor Club Brugge, dat na 48 minuten met 0-2 voor stond in het Regenboogstadion. Aaron Leya bracht in de 53ste minuut de spanning terug met de 1-2, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam thuisclub Zulte Waregem niet. Stefano Denswil en Ruud Vormer speelden de hele wedstrijd bij Club Brugge.



Celtic

In Schotland won Celtic ook haar tweede competitieduel van het seizoen. Ditmaal was de titelverdediger met 0-1 te sterk voor Partick Thistle, door een treffer van Olivier Ntcham in de 25ste minuut. Keeper Dorus de Vries bleef op de bank bij Celtic.