Dost matchwinner, Leverkusen wint pas na verlenging

23:33 – Bas Dost heeft zijn eerste doelpunt van het seizoen gemaakt in de Portugese competitie. Nadat de Nederlandse spits vorige week niet tot scoren kwam tegen Desportivo Aves (0-2 winst) bezorgde hij Sporting Clube de Portugal vrijdag de zege op Vitoria Setubal: 1-0.



Dost benutte vier minuten voor tijd een penalty, waarmee hij voor de enige treffer van de avond tekende in het Estádio José Alvalade in Lissabon. De Oranje-international had de strafschop zelf verdiend, nadat er een overtreding op hem was gemaakt in de 'zestien'. De 1-0 kwam Sporting toe, aangezien het de hele wedstrijd meer aanvallende intenties toonde dan de bezoekers.



Leverkusen

In Duitsland bereikte Bayer Leverkusen de tweede ronde van de DFB Pokal. Het versloeg derdeklasser Karlsruher SC met 0-3, maar het verschil werd pas in de verlenging gemaakt. Dominik Kohr, Joel Pohjanpalo en Leon Bailey scoorden in de eerste helft van de verlenging voor Leverkusen.