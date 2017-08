Ten Hag: "Kans Becker was heel bepalend moment"

23:42 – FC Utrecht begon vrijdag uitstekend aan het nieuwe Eredivisie-seizoen. De formatie uit de Domstad won de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag met 0-3, maar coach Erik ten Hag realiseert zich dat het ook anders had kunnen aflopen. Sheraldo Becker kreeg al in de tweede minuut een dot van een kans om de thuisclub op 1-0 te zetten. Hij stuitte echter op keeper David Jensen.



"Een heel bepalend moment. Dankzij de redding van David bleef het 0-0 en daardoor kon dit een wedstrijd worden", aldus Ten Hag op de clubwebsite. ADO zette druk, maar het was Utrecht dat scoorde via Cyriel Dessers. "Daarna, en voor de rust, kregen we nog diverse mogelijkheden op een doelpunt. Daar hadden we een veel grotere afstand van ADO moeten nemen", baalt Ten Hag.



Tien minuten na rust zette Sander van de Streek FC Utrecht wel op 0-2. "Op het juiste moment", stelt Ten Hag. "ADO ging daarna spelen met nog meer opportunisme en dat leverde die ploeg grote kansen op. Er waren momenten waarop we helemaal verkeerd stonden. Dat zijn lessen die we moeten leren." Na de 0-3 was de partij beslist, vindt Ten Hag. De oefenmeester is blij met de steun van de supporters. "De steun van de twaalfde man heeft ons erg goed gedaan vanavond. Vanaf de eerste minuut wisten we ons gesterkt door de aanmoedigingen vanuit een goed gevuld uitvak."