PEC Zwolle en Roda JC zijn fit voor Eredivisie-start

12:53 – PEC Zwolle en Roda JC hebben beide voor hun ontmoeting besloten getraind. John van 't Schip, trainer in de Hanzestad, is van plan met enige regelmaat de deuren dicht te gooien. PEC ontvangt de Limburgers zondagmiddag in het Mac3park.



Van 't Schip: "Vaker besloten trainen"

Molenaar: "Met moed spelen, niet met angst"

"Bij de meeste clubs is besloten trainen gebruikelijk. Hier misschien niet elke week, maar het is wel de bedoeling dat we dit vaker doen. Dat bevalt ons goed", zegt Van 't Schip tegen het clubkanaal van PEC.Volgens de oefenmeester staat zijn selectie er goed op. "We zijn goed door de voorbereiding gekomen. Jongens die aan het begin van de voorbereiding een blessure hadden, zijn bijna gereed. Ik noem een Rick Dekker en Dico Koppers. De enige die nog een paar weken nodig heeft is Wouter Marinus."Tegenstander Roda gaat op volle oorlogssterkte naar Overijssel. Adil Auassar heeft een verkoudheid, maar wordt aan de aftrap verwacht. In de basis is waarschijnlijk ruimte voor aanwinsten Hidde Jurjus, Simon Gustafson en Jorn Vancamp."We hebben zes weken gewerkt aan het inslijpen van een nieuwe speelwijze. We willen verder van de eigen goal spelen, dit Roda is geen typische counterploeg. We gaan met moed spelen, niet met angst", aldus trainer Robert Molenaar tegen De Limburger.