Veel Nederlanders verschijnen aan aftrap Premier League-duels

15:48 – Zeven Nederlander komen zaterdag in actie bij de Premier League-wedstrijden die om 16.00 uur beginnen. Het Crystal Palace van Frank de Boer, die als trainer bovendien debuteert in Engeland, is hofleverancier. The Eagles nemen het in eigen huis op tegen promovendus Huddersfield Town.



Aanwinsten Jairo Riedewald (gekocht van Ajax) en Timothy Fosu-Mensah (gehuurd van Manchester United) hebben een basisplaats. Patrick van Aanholt (foto0, die al onder contract stond bij Crystal Palace, maakt de Nederlandse enclave compleet. Bij Huddersfield Town ziet voormalig sc Heerenveen-speler Rajiv van La Parra op de bank.



Klaassen

Davy Klaassen maakt ook zijn Premier League-debuut. Net als in de Europese wedstrijden van Everton gunt Ronald Koeman hem een basisplaats bij de The Toffees. Everton speelt op het eigen Goodison Park tegen Stoke City, waar Erik Pieters begint.



Leroy Fer staat in de basis van Swansea City. Luciano Narsingh zit bij de club uit Wales op de bank. Mike van der Hoorn is er helemaal niet bij. Nathan Aké start bij Bournemouth. The Cherries spelen bij West Bromwich Albion.