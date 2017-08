Lozano maakt debuut in Eredivisie, De Jong weer op bank

17:42 – Hirving Lozano is het enige nieuwe gezicht dat in de basis staat bij PSV in de thuiswedstrijd tegen AZ, als we de opnieuw van Chelsea gehuurde Marco van Ginkel niet meetellen. PSV en AZ openen hun eredivisieseizoen om 18.30 uur in Eindhoven.



Lozano staat samen met Steven Bergwijn en Gastón Pereiro in de schaduw van Jürgen Locadia, die in de spitspositie de voorkeur krijgt boven Luuk de Jong. Van Ginkel draagt de aanvoerdersband bij de Eindhovenaren, die uit zijn op revanche. De start van het seizoen was namelijk dramatisch, aangezien twee 1-0 nederlagen tegen het Kroatische NK Osijek vroegtijdige uitschakeling in de Europa League betekende.



AZ treedt met twee nieuwe spelers aan in de basisopstelling. Marco Bizot verdedigt het doel, Marko Vejinovic staat op het middenveld gepositioneerd. Voorin heeft coach John van den Brom voor zowel Alireza Jahanbakhsh als Calvin Stengs gekozen.



De wedstrijd tussen PSV en AZ wordt geleid door scheidsrechter Björn Kuipers.



Opstellingen

PSV: Zoet; Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet; Van Ginkel, Hendrix; Bergwijn, Pereiro, Lozano; Locadia.

AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Wuytens, Ouwejan; Til, Vejinovic, Van Overeem; Jahanbakhsh, Weghorst, Stengs.