Promes verliest met Spartak derby tegen CSKA Moskou

18:58 – Quincy Promes leed zaterdagavond met Spartak Moskou een nederlaag in Rusland. Spartak Moskou trok in de topper tegen CSKA Moskou aan het kortste eind. In de VEB Arena van CSKA ging de ploeg van de Nederlandse aanvaller met 2-1 onderuit.



Het was Spartak dat, toen de tweede helft drie minuten onderweg was, op voorsprong kwam. Mario Pasalic tekende voor de openingstreffer. Pas in de slotfase wist CSKA daar iets tegenover te zetten. Met nog zeven minuten te gaan zorgde Georgi Shchennikov voor de gelijkmaker.



Ook de winnende treffer viel nog voor CSKA. Twee minuten na de treffer van Schennikov maakte Vitinho het winnende doelpunt en besliste de derby van Moskou zo in het voordeel van de thuisploeg. Promes begon in de basis bij Spartak en speelde negentig minuten lang mee.