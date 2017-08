Enerverende wedstrijd in Eindhoven prooi voor PSV

20:31 – PSV heeft vanavond in eigen huis op aantrekkelijke wijze de eerste wedstrijd van het seizoen 2017/2018 in winst weten om te zetten. In een open wedstrijd waarin zowel PSV als AZ voor de winst gingen trokken de Eindhovenaren uiteindelijk aan het langste eind. Hirving Lozano debuteerde voor PSV en hielp zijn ploeg direct met een doelpunt. Marco van Ginkel en Gaston Pereiro maakten de andere treffers, terwijl Dabney dos Santos en Wout Weghorst de Alkmaarse treffers voor hun rekening namen: 3-2.





In de openingsfase van de wedstrijd leken beide ploegen er een leuke wedstrijd van te willen maken. Het spel golfde op en neer en beide ploegen deelden over en weer wat speldenprikjes uit. Nog voordat er tien minuten waren gespeeld werd de tot dan toe leuke wedstrijd echter ontsierd door een ogenschijnlijk zeer ernstige blessure aan de kant van AZ. Jongeling Calvin Stengs ging na een relatief onschuldig duel naar de grond en schreeuwde het uit van de pijn. Hij moest vervolgens met een brancard van het veld en lijkt er langere tijd uit te zijn. Erg sneu dus voor de jonge aanvaller, maar wonderbaarlijk genoeg pakte het voor AZ nog goed uit. Stengs' vervanger, Dabney Dos Santos, zorgde enkele minuten na zijn invalbeurt namelijk voor de openingstreffer. Nadat AZ enkele malen goed was weggekomen bij kansen van onder meer Hirving Lozano en Marco van Ginkel profiteerde Dos Santos na een kleine twintig minuten spelen van grote onoplettendheid achterin bij PSV. Hij had alle ruimte om uit te halen en deed dat prima, want zijn schot in de verre hoek liet Jeroen Zoet kansloos: 0-1.





Dat doelpunt leek de volgende gevoelige tik voor PSV in het nog prille seizoen, maar de manschappen van Philip Cocu wisten zich in het vervolg van de eerste helft uitstekend op te richten. Locadia en Lozano kregen wat kansen, maar met name Jonas Svensson bleek een grote sta-in-de-weg namens AZ. Toch was het Lozano die de stand uiteindelijk gelijk trok. De Mexicaan, die zijn Eredivisie-debuut maakte voor de Eindhovenaren, werd uitstekend gevonden door Jorrit Hendrix. Hij sneed naar binnen en schoot in de korte hoek hard raak. Rondom de gelijkmaker werd Joshua Brenet door zijn coach naar de kant gehaald. Hij had het bijzonder zwaar op de linksback-positie en werd dus al voor de rust uit zijn leiden verlost. Of het de gelijkmaker van Lozano was of de wissel van Brenet blijft de vraag, maar PSV had vleugels in het laatste kwartier van de eerste helft. Lozano kreeg enkele minuten na zijn goal de fans opnieuw op de banken toen hij Zoet uitkapte maar de pech had dat Svensson zijn hak nog tegen de bal kreeg. Even later had het opnieuw raak kunnen toen de aanwist uit Mexico de lat raakte, waar hij absoluut had moeten breed leggen op Van Ginkel die vrij voor de goal stond. Aan de andere kant vond ook Jahanbakhsh het alluminium toen een stijlvolle poging van de Iraniër via de hand van Zoet op de paal belandde. Een doelpunt viel er dus niet, waardoor beide ploegen gingen rusten met een 1-1 stand.



Het was na de rust hopen op een herhaling van het eerste bedrijf. Die hoop leek werkelijkheid te worden, want de rookwolken in het Philips Stadion waren nog niet opgetrokken of PSV had de 2-1 al in de boeken geschoten. Gaston Pereiro speelde op simpele wijze Svensson voorbij en schoot vervolgens recht op doelman Bizot af. Die had de nodige moeite met het verwerken de bal en moest zodoende een treffer toestaan. PSV zat dus al vroeg in de tweede helft op rozen, maar kon net als AZ het hoge tempo van de eerste helft geen vervolg geven. Beide ploegen raakten begrijpelijkerwijs wat vermoeid en dat was terug te zien in het spelbeeld. Het voetbal werd wat slordig en echte kansen bleven uit, hoewel Weghorst nog wel een grote kans kreeg op de 2-2. Hij schoot in kansrijke positie echter naast.





Een kwartier voor tijd was het aanvoerder Marco van Ginkel die de wedstrijd in het slot leek te gooien. Een voorzet vanaf rechts werd door Bizot opnieuw niet goed verwerkt, waardoor Van Ginkel zijn eerste van het seizoen eenvoudig kon binnenschuiven. Hiermee leek de buit dus binnen voor PSV, maar de ploeg moest nog aan de bak toen de bal op de stip ging nadat Alireza Jahanbakhsh werd neergelegd in het strafschopgebied. Wout Weghorst verzilverde de penalty en AZ mocht dus nog hopen. De krachten waren echter aan beide kanten weggevloeid, waardoor er geen verandering meer kwam in de stand en PSV de eerste punten van het seizoen mocht bijschrijven.