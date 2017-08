VVV terug in de Eredivisie met ruime zege op Sparta

20:34 – VVV-Venlo heeft de rentree in de Eredivisie opgeluisterd met een driepunter tegen Sparta Rotterdam. De regerend kampioen van de Jupiler League won met 3-0, dankzij doelpunten van Clint Leemans, Tarik Tissoudali en Vito van Crooij. Oogstrelend was het spel van de Noord-Limburgers bepaald niet, maar VVV kwam nauwelijks in de problemen tegen Sparta. Bovendien wist het maximaal te profiteren van een blunder van Sparta-doelman Roy Kortsmit, die de eerste treffer van de Venlonaren inleidde.



Beide ploegen kozen meteen na de aftrap voor de aanval en zorgden voor een hele aardige openingsfase. Hoewel het tempo hoog lag, waren er echter weinig kansen. Namens VVV testte Moreno Rutten doelman Kortsmit van afstand en zag Tissoudali hoe Michel Breuer een rollertje voor de doellijn weghaalde. De enige kans van Sparta was voor Dalibor Volas die met een fraaie kopbal de lat trof.



In de loop van de eerste helft zakte de wedstrijd echter in. Sparta combineerde wat makkelijker dan de thuisploeg, die dit echter compenseerde met veel inzet en duelkracht. Geen van beide ploegen wist echter een opening te vinden, waardoor een 0-0 ruststand het logisch gevolg leek. Vlak voor rust verkeek Kortsmit zich echter volledig op een houdbaar afstandsschot van Leemans: 1-0.





Dat Sparta even de tijd nodig had om van deze klap te bekomen, bleek uit het begin van de tweede helft. Na een minuut spelen stiftte de Duitse spits Lennart Thy, na zwak verdedigen van zijn landgenoot Julian Chabot, op de lat en knalde Vito van Crooij de rebound op de paal. Niet veel later viel de 2-0 alsnog: Kortsmit kon een inzet van de vrijstaande Tristan Dekker nog stoppen, maar direct daarna wist Tissoudali wel te scoren met een knap schot uit de draai.



Sparta moest nu komen en bleef proberen de voetballende oplossing te zoeken. Het wist echter nauwelijks iets klaar te spelen tegen het fel verdedigende VVV. Het kreeg wel kansen op de aansluitingstreffer: Volas schoot uit de draai tegen Nils Röseler aan en Ryan Sanusi krulde de bal vanaf de rand van de zestien net voorbij de verre hoek.



Vijf minuten voor tijd werd de wedstrijd definitief beslist. Invaller Deroy Duarte schoot vanaf zestien meter op de vuisten van doelman Lars Unnerstall en in de tegenaanval liep Chabot tegen een volkomen onnodige tweede gele kaart aan. VVV had de drie punten binnen en in de blessuretijd zorgde Van Crooij met een fraaie stift voor de kers op de taart.