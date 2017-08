Van den Brom over Stengs: "Het ziet er nu slecht uit"

22:10 – John van den Brom baalde natuurlijk van de 3-2 nederlaag tegen PSV, maar misschien nog wel meer van de ogenschijnlijk zware blessure van Calvin Stengs. Het talent moest al vroeg in de wedstrijd per brancard het veld verlaten nadat hij verkeerd terecht kwam na een duel met Santiago Arias.



Van den Brom gaf na afloop van de wedstrijd een update over de blessure van Stengs tegenover FOX Sports. De trainer vreest voor een zware blessure. "Het gaat slecht met hem. Het is vervelend dat we verliezen. Maar we verliezen hier ook Calvin. Het is nog even afwachten, maar de dokter was er negatief over", zegt de trainer, die meeleeft met het jonge talent. "Het is een jongen van achttien die ligt te huilen op een brancard. Dat gaat wel even door je heen."



Ondanks de nederlaag was Van den Brom niet ontevreden over het spel van AZ. "We zaten vanaf het begin goed in de wedstrijd. We hebben veel kansen weggegeven, maar zelf ook veel gecreëerd. Je hoort van iedereen dat het een hartstikke mooie wedstrijd was om naar te kijken. Het is alleen jammer dat we geen punten meenemen. Maar ik heb de jongens wel een compliment gegeven. Natuurlijk zijn er dingen die beter kunnen, maar we mogen best tevreden zijn."