Steijn: "Deze overwinning is ongelooflijk belangrijk voor ons"

22:26 – Maurice Steijn zag VVV-Venlo een uitstekende 3-0 zege op Sparta Rotterdam boeken bij de rentree in de Eredivisie. De trainer sprak na afloop van een zeer belangrijke overwinning, zeker gezien het zeer zware programma dat de promovendus de komende weken staat te wachten.



"Dit was echt een droomstart. Als je met bescheiden middelen aan deze competitie begint, maar je wel heel hard hebt gewerkt aan de teamgeest dan hoop je dat dit eruit komt. Dat heb ik gelukkig gezien", zegt Steijn in gesprek met FOX Sports. "We scoren op een gelukkig moment, vlak voor rust. En de tweede helft is vervolgens uitstekend geweest. Ik heb in de rust niet eens heel veel hoeven doen. Alleen aangegeven waar het iets beter kon en dat we niks weg moesten geven. Dat we strijd moeten leveren."



Toch wilde Steijn nog niet te veel conclusies trekken. "Het is pas één wedstrijd van de 34", blijft hij realistisch. "Maar als je met zijn allen heel duidelijke afspraken maakt over hoe je wilt spelen en bereid bent om strijd te leveren voor elkaar en pijn te lijden dan kom je ver." Voor veel spelers van VVV was het de eerste wedstrijd op het hoogste niveau. "Er was wel sprake van spanning, dat zag ik met name in de eerste helft. Maar uiteindelijk ging het allemaal goed. De komende weken hebben we een loodzwaar programma. Dus ook daarom is deze overwinning ongelooflijk belangrijk voor ons", besloot de trainer.