Keizer: "Dit is een mokerslag voor ons en niet de eerste"

12 augustus 2017 – Marcel Keizer kende een valse seizoensstart in de Eredivisie als trainer van Ajax. De Amsterdammers gingen op bezoek bij Heracles met 2-1 onderuit. De trainer erkende dat het de zoveelste mokerslag was voor Ajax in korte tijd, maar houdt desondanks vertrouwen.



"Het komt hard aan dat je hier verliest. En helemaal als het onnodig is. Na de 1-0 hadden we gecontroleerder moeten gaan spelen", analyseert Keizer voor de camera van FOX Sports. "Dit is een mokerslag voor ons en niet de eerste. We zijn pas kort bezig en hebben er al een aantal moeten incasseren. En toch gaan we zondag gewoon nabespreken en ons richten op Rosenborg. Die wedstrijd zal gewonnen moeten worden."

Toen Heracles op gelijke hoogte kwam, moest Ajax wel aanvallen. Uit de counter kreeg de ploeg vervolgens de 2-1 tegen. "Je moet aanvallen, want aan een punt hebben we weinig. Maar dat ging niet erg goed. We komen tot de eindfase, maar als je ziet hoe we toeslaan dan is dat niet genoeg." Keizer wilde niet zeggen dat de situatie rondom Davinson Sánchez invloed had op het spel van Ajax. "Dat vind ik te makkelijk om te zeggen. We hadden de wedstrijd na de 0-1 uit moeten spelen, met of zonder hem. Dat is geen excuus."