Van Persie loopt met Fenerbahçe tegen puntenverlies aan

12 augustus 2017 – Fenerbahçe liep zaterdagavond in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen direct averij op. Op bezoek bij promovendus Göztepe kwam de ploeg niet verder dan een 2-2 gelijkspel. Robin van Persie kreeg een basisplaats van trainer Aykut Kocaman.



Er leek weinig aan de hand toen Fenerbahçe al na vier minuten op voorsprong. Alper Potuk was het eindstation van een goede aanval. Lang konden de bezoekers daar niet van genieten want enkele minuten later maakte Göztepe weer gelijk via Andre Castro.



Na rust was het opnieuw de thuisploeg die snel tot scoren kwam. Ezequiel Scarione zette de promovendus op een 2-1 voorsprong. Fenerbahçe kwam snel met een antwoord en maakte enkele minuten later de gelijkmaker. Martin Skrtel kopte raak uit een vrije trap van Mathieu Valbuena. Van Persie werd kort daarna naar de kant gehaald. Fenerbahçe wist vervolgens in de resterende minuten puntenverlies niet meer af te wenden.