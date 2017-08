Stegenman geniet van zege: "Voor ons zijn dit bonuspunten"

0:05 – John Stegeman zag Heracles Almelo er in de tweede helft met de zege vandoor gaan tegen Ajax. De trainer genoot van zijn ploeg en sprak na afloop van bonuspunten. Toch weet hij ook dat de goede start weinig zekerheden geeft.



Het was in 1965 dat Heracles voor het laatst van Ajax wist te winnen. Een bijzondere prestatie van Heracles dus. "Maar wij zijn wel goed in geschiedenis schrijven, begrijp ik", doelt Stegeman tegenover FOX Sports lachend op de 750ste Eredivisiegoal die de club in het duel met Ajax maakte. "We hebben heel gedisciplineerd gespeeld ondanks dat er fases waren dat we het heel moeilijk hadden. Ajax heeft genoeg kansen gehad, maar wij ook. En in de tweede helft deden we dat op de juiste momenten."



"Ajax heeft veel risico genomen om hier alsnog te winnen. Dat vind ik heel mooi om te zien", vervolgt Stegeman, die ook zeer te spreken was over het optreden van doelman Bram Castro. "Ze hebben de kansen gehad, maar ik denk dat hij ook echt een sta-in-de-weg was voor Ajax. We hadden een aantal zaken goed voor elkaar en dan kun je stunten tegen Ajax. Er lag veel ruimte op het veld en daar hebben we goed gebruik van gemaakt."



Toch wilde Stegeman nog niet al te enthousiast zijn. "Deze overwinning zegt me niks. Voor ons zijn dit bonuspunten. Dit is niet iets wat we incalculeren. We hadden deze wedstrijd ook kunnen verliezen. Zo eerlijk moet je zijn", zegt de trainer, die verwacht dat Samuel Armenteros blijft. "Dat denk ik wel, er speelt nu verder niks. Ik hoop ook dat hij blijft. Maar we hebben genoeg goede spitsen. Als hij vertrekt zijn we trots en als hij blijft dan kan hij ons goed helpen."