Stengs huilend op brancard van veld af: "Heel verdrietig"

2:58 – Aan het einde van vorig seizoen was daar plotseling Calvin Stengs. Het pas 18-jarige talent brak in de play-offs om Europees voetbal op imponerende wijze door in de hoofdmacht van AZ en er werd hem meteen een grote toekomst voorspeld. Dit moest zijn seizoen worden, maar een nachtmerrie is werkelijkheid geworden in de uitwedstrijd tegen PSV (3-2).



Het uitduel in Eindhoven was slechts drie minuten onderweg, toen Stengs op verschrikkelijke wijze door zijn knie zakte. De jongeling schreeuwde het uit van de pijn en moest per brancard van het veld worden gedragen. Dabney dos Santos viel zodoende binnen tien minuten al in. De ploeggenoten en trainer van Stengs zijn geschrokken van de horrorblessure, waarbij de aanvaller zijn knie helemaal overstrekte.



"Dat is nog het ergste aan deze verloren wedstrijd", zegt spits Wout Weghorst voor de camera van FCUpdate.nl over de kwetsuur van Stengs. "Ik zag al gelijk in de wedstrijd dat het ernstig was. Ik ken hem goed en ik kan heel goed met hem, maar ik zag meteen aan zijn reactie dat het niet goed was. Hij heeft een fantastische voorbereiding gehad, het is echt heel verdrietig."



Marko Vejinovic baalt ook flink van de heftige blessure. "Het was volgens mij al snel duidelijk dat het niet goed zat. We moeten het afwachten, maar ik hoop het beste voor hem. Het is heel naar voor hem", zegt de middenvelder tegen AZ TV.



Coach John van den Brom ging bij FOX Sports in op de sneue afvoer van Stengs. "Het gaat slecht met hem. Het is vervelend dat we verliezen. Maar we verliezen hier ook Calvin. Het is nog even afwachten, maar de dokter was er negatief over", aldus de trainer, die te doen heeft met Stengs. "Het is een jongen van achttien die ligt te huilen op een brancard. Dat gaat wel even door je heen."