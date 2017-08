Winnend PSV haalt druk van de ketel: "Welke druk?"

8:00 – PSV verkeek zich tot twee keer toe lelijk op het Kroatische NK Osijek, met een vroege uitschakeling in Europa als gevolg, maar heeft zich opgericht met een 3-2 overwinning op AZ. Jürgen Locadia en Jorrit Hendrix zij blij met de winst in het eerste competitieduel van het seizoen, maar voelden naar eigen zeggen geen extra druk na het dubbele debacle tegen het nietige Osijek.



Tweemaal verliet PSV het veld in de voorronde van de Europa League met het schaamrood op de kaken. Zowel thuis als uit was de nummer vier van Kroatië te sterk. Het deed pijn, veel pijn. Er waren veel consequenties: er moest een financieel gat gedicht worden, er werd nadrukkelijk gevraagd om versterkingen en sportief gezien was het zelfvertrouwen even ver te zoeken. Daar is aan gewerkt tegen AZ. Na een tegentreffer van Dabney dos Santos, knokte PSV zich via Hirving Lozano, Gastón Pereiro en Marco van Ginkel naar een 3-1 voorsprong. Het werd nog 3-2 door een pingel van Wout Weghorst, maar de zo gewenste opsteker was binnen.



"Welke druk?"

"Dit hadden we wel even nodig. Voor onszelf, maar ook voor de fans", sprak Locadia na afloop voor de camera van FCUpdate.nl. "Na de Europese uitschakeling was dit het enige medicijn", voegt Hendrix toe. Beide spelers zijn duidelijk opgelucht, maar voelden volgens zichzelf geen extra druk door de roerige seizoenstart.



"Het voelde persoonlijk niet echt als druk", aldus Locadia. "Ik zit al een aantal jaren bij PSV en weet daarom hoe het kan gaan als het misgaat. Ik wist me er goed op voor te bereiden. Natuurlijk is het wel extra lekker dat we nu gewonnen hebben. Voor de teamgeest, voor de fans en ook voor de technische staf."



Als we Hendrix vragen of hij druk voelde, reageert de middenvelder getergd. "Welke druk?", vraagt hij. "Natuurlijk heeft de uitschakeling tegen Osijek ons wel wat gedaan en weten we dat het slecht was, maar we laten de media verder gewoon praten, zoals ze zoveel doen. We trekken verder gewoon ons eigen plan. Het was een grote teleurstelling, maar winnen was het enige medicijn. Gelukkig hebben we drie punten gepakt." Door deze punten staat PSV nu drie punten boven titelconcurrent Ajax. De Amsterdammers gingen met 2-1 ten onder bij Heracles Almelo.



Locadia en Hendrix willen belangrijk zijn

PSV kende een stroeve start tegen AZ, dat dus op voorsprong kwam in het Philips Stadion. "Naarmate de eerste helft vorderde, lieten we zien hoe goed we kunnen voetballen", stelt Locadia. "We creëerden veel kansen, in de tweede helft ook", aldus de spits. Veel kansen werden niet verzilverd, omdat de aanvallers van PSV te zelfzuchtig bleken. "We moesten in de laatste fase meer met de kop omhoog spelen. Ik ging te vaak voor eigen succes, de andere aanvallers ook. Dat moet er nog ingeslepen worden. We willen allemaal scoren, maar we moeten elkaar het ook gunnen", vindt Locadia.



Het feit dat PSV veel mogelijkheden forceerde geeft wel vertrouwen. Aanvallend gezien liep het aardig, met Locadia in de punt en Lozano, Pereiro en Steven Bergwijn daarachter. "Het ging goed, er was veel beweging voorin. Ik was niet vastgenageld aan de spitspositie, maar kon ook afwijken naar de zijkant. We creëerden door de dynamiek veel kansen", aldus Locadia, die Luuk de Jong weer op de reservebank hield en de vaste keus hoopt te worden in de spits. "Dat is aan mezelf. Als ik goed speel, zoals tegen AZ, dan denk ik dat ik een goede kans heb om de nummer één spits te blijven."





Wat dat betreft hoopt Hendrix een bepalende rol op het middenveld te kunnen spelen. Na het vertrek van Andrés Guardado, Davy Pröpper, Siem de Jong en Oleksandr Zinchenko wordt er door velen gezegd dat de controleur moet opstaan. "Ik weet wat mijn taak is in het elftal en die voer ik uit. Wat anderen zeggen, daar trek ik me niet zoveel van aan. Daar leg ik mezelf alleen maar meer druk op, denk ik", aldus Hendrix, die tegen AZ een puike pot speelde en bovendien een assist gaf bij de 1-1 van Lozano.



Brenet

Door: Koen Jans



Tot slot: een opmerkelijk moment tijdens PSV-AZ was de wissel van Joshua Brenet, die een matige indruk achterliet en daarom al na 32 minuten vervangen werd door Kenneth Paal. "Hij zat niet goed in de wedstrijd. Als je zo'n jongen dan laat staan, dan wordt het waarschijnlijk alleen maar minder en onzekerder. De keuze is aan de trainer en dit keer bracht hij Kenneth al vroeg. Daardoor ging het wel iets beter", stelt Locadia.Omdat Brenet na de exit van Jetro Willems de enige linksback met ervaring is, zoekt PSV nog een nieuwe vleugelverdediger. "We hebben gewoon een goede selectie, maar versterkingen zijn altijd welkom", stelt Hendrix.