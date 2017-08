'Nederlands' Wolfsburg moeizaam verder in Duitse beker

17:32 – Met Paul Verhaegh en Riechedly Bazoer in de basis heeft VfL Wolfsburg de tweede ronde van de Duitse beker bereikt. Gemakkelijk ging het niet, maar de Volkswagen-club zette vierdeklasser Eintracht Norderstedt uiteindelijk met 0-1 opzij.



Bij Wolfsburg, gecoacht door Andries Jonker, begonnen Paul Verhaegh en Riechedly Bazoer in de basis. Voor eerstgenoemde, onlangs overgenomen van FC Augsburg, was het zijn debuut in een officieel duel. Beide Nederlanders maakten de negentig minuten vol in de uitwedstrijd, die moeizaam werd gewonnen. Middenvelder Ignacio Camacho tekende voor de enige treffer in de zestigste minuut. RB Leipzig kende een stuk minder moeite met vijfdeklasser Dorfmerkingen. De nummer twee van vorig seizoen won met 0-5, mede dankzij vier goals in een tijdsbestek van twintig minuten in de tweede helft.



Het grootste slachtoffer van de eerste ronde van de DFB Pokal is Hamburger SV geworden. De Bundesliga-club ging met 3-1 ten onder bij derdeklasser VfL Osnabrück. Bij de derdeklasser kreeg oud-NEC-speler Marcel Appiah al na twintig minuten rood, maar dat deerde de thuisclub dus niet.