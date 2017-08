Hahn juicht schouder uit de kom bij openingsgoal Heerenveen

17:38 – De Derby van het Noorden eindigde zondagmiddag wel heel vroeg voor Warner Hahn. De voor sc Heerenveen debuterende doelman moest al in de openingsfase het veld geblesseerd verlaten. Een schouder uit de kom, zo bleek de analyse in het ziekenhuis.



Het was niet direct duidelijk hoe Hahn de blessure had opgelopen. Hij had tot dusver immers maar een keer gedoken bij een schot van FC Groningen dat net naast ging. Naar verluidt juichte hij te ongecontroleerd bij de 0-1 van Morten Thorsby, waardoor zijn schouder uit positie schoot.



Hahn werd direct vervangen door een andere debutant: Wouter van der Steen. De doelman werd vorig seizoen al overgenomen van Helmond Sport, maar keepte uitsluiten voor de beloften.