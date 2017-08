Stam haalt Bacuna op bij Aston Villa: "Volgden hem al even"

20:32 – Leandro Bacuna heeft de overstap gemaakt van Aston Villa naar Reading. De Nederlander tekent een vierjarig contract bij de club waar Jaap Stam de eindverantwoordelijke is voor het eerste elftal. De manager is blij met de komst van de veelzijdige vleugelspeler.



"We hebben Leandro al een tijdje gevolgd", vertelt Stam. "Hij heeft Premier League gespeeld en voegt zeker kwaliteit toe. Hij kan op meerdere posities uit de voeten. Op het middenveld, achterin en zelfs als vleugelaanvaller. Hij heeft een goede mentaliteit en wil graag vooruit voetballen."





In 2013 maakte Bacuna de overstap van FC Groningen naar Aston Villa. Voor The Villans kwam hij tot 131 officiële wedstrijden, waarin hij acht keer het net vond en even vaak aangever was.