Faber over eerste helft: "Vergaten te doen waar we goed in zijn"

20:42 – Lang zag het er niet goed uit voor FC Groningen, maar de ploeg van Ernest Faber knokte zich in de Derby van het Noorden meermaals knap terug. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd tegen aartsrivaal sc Heereneen in een heerlijk meeslepend 3-3 gelijkspel.



"We startten nog redelijk, waren na de 0-1 zoekende en kregen het rond de 0-2 echt moeilijk", analyseert Faber na afloop tegenover het clubmedium. "We vergaten te doen waar we normaal gesproken goed in zijn. Zo kregen we bijvoorbeeld geen druk op de tegenstander op eigen helft."



Na rust zag Faber de nodige progressie. "Toen speelden we veel via de zijkanten. En maakten we gebruik van onze fysiek en snelheid voorin. Toch kregen we in de slotfase met de 2-3 nog bijna de deksel op onze neus. Extra complimenten voor het team dat we er alsnog een punt uit hebben kunnen slepen. Het was al met al een mooie middag. We moeten dit nu verder uitbouwen en nog constanter worden."