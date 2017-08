Neymar kent droomdebuut bij eenvoudig winnend PSG

22:49 – Het langverwachte debuut van Neymar voor Paris Saint-Germain is voor de ster uitstekend verlopen. Tijdens de 0-3 overwinning op bezoek bij EA Guingamp was de aanvaller - net zoals Edinson Cavani - goed voor een doelpunt en een assist.



De debutant was in de eerste helft met afstand de meest bedrijvige speler op het veld, maar niet alles kwam er even goed uit. Toch zorgde hij voor het gevaarlijkste moment voor de eerste helft door voor te geven op Marquinhos, die zijn kopbal tegen de lat zag uiteen spatten.



Kort na de pauze werd ging het op gruwelijke wijze fout voor het aardig standhoudende Guingamp. Een aanval leek onschadelijk gemaakt, maar Jordan Ikoko tikte de bal op uiterst klungelige wijze toch buiten het bereik van zijn doelman. Tien minuten later voltrok Edinson Cavani het definitieve vonnis op aangeven van - uiteraard - Neymar tekende de Uruguayaan voor de 0-2 en zijn tweede van het seizoen.



Uiteindelijk kon Neymar zelf ook nog scoren. Ditmaal waren de rollen omgedraaid en was Cavani na een rommelige situatie rustig genoeg om de Braziliaan te bedienen, die vervolgens eenvoudig kon binnenschieten.