Real Madrid wil in beroep tegen rode kaart Ronaldo

8:14 – Bij Real Madrid zijn ze het oneens over het wegsturen van Cristiano Ronaldo in het duel om de Spaanse Super Cup met FC Barcelona (1-3). De Portugees kreeg in Camp Nou zijn tweede gele kaart voor een vermeende schwalbe in het strafschopgebied van Barça. Real Madrid denkt erover na om in beroep te gaan.



Ronaldo, die inviel, kreeg acht minuten voor tijd de rode kaart gepresenteerd. Kort daarvoor had de ster Real Madrid aan een 1-2 voorsprong geholpen en vierde hij dat met zijn shirt uit. Een fopduik was voldoende voor de tweede gele kaart.



"Ik wil niet te ingewikkeld worden over de beslissingen van de scheidsrechter, omdat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Ik erger mij er wel aan dat Ronaldo moest vertrekken", zegt Real-trainer Zinedine Zidane op de website van de Madrilenen. "Het was misschien geen strafschop, maar een kaart geven is belachelijk."



In principe is Ronaldo er woensdag in de return niet bij, maar daar legt Real zich niet bij neer. "Laten we kijken of we stappen kunnen nemen om hem beschikbaar te hebben voor woensdag", aldus Zidane, die ervoor moet vrezen dat hij Ronaldo langer kwijt is. De Portugees duwde na het krijgen van zijn rode kaart scheidsrechter Ricardo De Burgos Bengoetxea en moet rekening houden met een schorsing van vier tot twaalf wedstrijden.