Hemmen vindt club: "Emmen als tussenstap voor buitenland"

11:43 – Michiel Hemmen zet zijn carrière voort bij FC Emmen. De dertigjarige spits gaat in Drenthe op amateurbasis spelen. De Jupiler League-club kon hem transfervrij oppikken, omdat zijn verbintenis bij SC Cambuur was afgelopen. Hemmen ziet Emmen als een mooie aanloop naar een mogelijk Aziatisch avontuur.



"Met de komst van Michiel Hemmen hebben we een ervaren spits aan onze selectie toegevoegd", reageert manager voetbalzaken Jan Korte op de website van Emmen. "Michiel is groot en sterk, bovendien balvast en kan zodoende als aanspeelpunt fungeren, maar ook zeker zelf het net vinden. (…) We hebben met Michiel gesproken over zijn toekomstplannen, en die liggen vanaf januari 2018 in Azië. Die droom kan hij enkel verwezenlijken door zichzelf het komende halfjaar fit te houden en zich als trefzekere spits te profileren. Dat past ons enorm en wij kunnen dit buitenkansje niet laten lopen."



Hemmen speelde in het verleden onder meer voor Excelsior, Veendam, het Belgische Westerlo en het Zweedse Häcken. Hij aast nog een keer op een club uit het buitenland. "De afgelopen periode ben ik me gaan oriënteren en heb ik een plan voor de toekomst gemaakt", zegt Hemmen. "Ik wil nog éénmaal een buitenlands avontuur aangaan, en als tussenstap is Emmen een mooie club om te spelen. Fit blijven, wedstrijden spelen en doelpunten maken is mijn doelstelling."