Mourinho laat Lindelöf buiten selectie: "Is niet makkelijk"

16:55 – Manchester United won zondag overtuigend met 4-0 van West Ham United en deed dat zonder topaankoop Victor Lindelöf. De Zweed, overgekomen van Benfica, zat niet eens bij de wedstrijdselectie. Opvallend, maar José Mourinho wil de verdediger eerst laten wennen.



Tijdens de voorbereiding mocht de verdediger meermaals aantreden, terwijl hij ook tegen Real Madrid in de Europese Supercup tegen Real Madrid in de basis stond. "Ik denk dat die wedstrijd te vroeg voor hem kwam", blikt Mourinho terug. "Hij speelde omdat Jones en Bailly geschorst waren."



Mourinho wil het rustig aandoen met de Zweed. "Ik heb spelers vaker naar de Premier League gehaald en het is nooit gemakkelijk. Lukaku en Matic speelden wel tegen West Ham, maar zij hebben al ervaring in deze competitie. Victor krijgt de tijd om zich aan te passen." Lindelöf kwam deze zomer voor 34 miljoen euro over van Benfica.