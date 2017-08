Schenkeveld trekt inderdaad naar oude club Van 't Schip

18:21 – De transfer van Bart Schenkeveld naar Melbourne City FC heeft maandag zijn beslag gekregen. PEC Zwolle maakt bekend dat de verdediger, die in Overijssel nog een verbintenis had tot de zomer van 2018, definitief de stap naar Australië heeft gezet.



Technisch directeur Gerard Nijkamp reageert op de website van PEC op de transfer. "Bart heeft zich de afgelopen twee seizoenen zeer verdienstelijk opgesteld voor de club. Hij schikte zich in zijn rol en stond paraat zodra er een beroep op hem werd gedaan. Wij geven Bart nu de ruimte om zijn carrière in Australië van een nieuwe impuls te voorzien", zegt Nijkamp.



Schenkeveld speelde sinds 2015 bij PEC Zwolle en kwam speelde in totaal 34 officiële wedstrijden voor de club. Melbourne City, waar Tim Cahill onder contract staat, is de oude werkgever van PEC-trainer John van 't Schip.