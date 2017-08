Sneijder moet CL-wedstrijd tegen Napoli laten schieten

19:48 – Supporters van OGC Nice moeten nog even wachten op het debuut van Wesley Sneijder voor hun club. De aanvallende middenvelder kan ook woensdag, als de Fransen tegen Napoli spelen in de Champions League-voorronde, nog niet in actie komen.



De Franse club heeft maandag de selectie voor het treffen met Napoli wereldkundig gemaakt en de naam van Sneijder ontbreekt op het lijstje. De Nederlander is nog niet wedstrijdfit en moet zijn debuut voor Nice dus nog even uitstellen. Ook Mario Balotelli, die herstellende is van een kniekwetsuur, moet verstek laten gaan.



Nice speelt woensdag uit tegen Napoli, een week later staat de return in Frankrijk op de rol. De winnaar van het tweeluik sleept een ticket voor het hoofdtoernooi van de Champions League in de wacht.