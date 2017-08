Galatasaray maakt geen fout en begint goed aan competitie

22:56 – In de Turkse competitie is Galatasaray, in tegenstelling tot rivaal Fenerbahçe, goed uit de startblokken geschoten. De formatie van trainer Igor Tudor was maandagavond een maatje te groot voor Kayserispor, dat met een 4-1 nederlaag van het veld stapte in Istanbul.



?De nieuwelingen van Gala lieten zich meteen zien in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen. Bafetimbi Gomis nam twee doelpunten voor zijn rekening voor Cim Bom, terwijl ook Younes Belhanda zijn naam op het scorebord zag staan. De van Nice overgekomen spelmaker nam de 2-1 voor zijn rekening, waarna Gomis de laatste twee goals van de avond maakte. Via Levent Guelen waren de bezoekers nog wel op 1-1 gekomen, maar genoeg voor een goed resultaat was dat dus niet. De eerste Gala-goal werd overigens gemaakt door Tolga Cigerci in de zestiende minuut.



Galatasaray, met Garry Rodrigues in de basis, profiteert zo optimaal van de uitglijder van rivaal Fenerbahçe tegen Göztepe (2-2) eerder dit weekend. Besiktas, de andere gegadigde voor het kampioenschap, won wel. De regerend kampioen zegevierde zondag met 2-0 over Antalyaspor.