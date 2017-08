Hertha BSC wint door brand ontsierde bekerwedstrijd

23:12 – Het was maandagavond even schrikken bij de bekerwedstrijd tussen Hansa Rostock en Hertha BSC. De laatste wedstrijd van de eerste ronde van de DFB Pokal lag in de slotfase een kwartier stil vanwege brand op de tribunes van het stadion. Dat gebeurde bij een 0-0 stand. Na de onderbreking kwam de ploeg uit Berlijn beter uit de kleedkamer, aangezien het orde op zaken stelde: 0-2.



In de 77ste minuut van de wedstrijd besloot de scheidsrechter beide ploegen naar de kleedkamer te sommeren, omdat er op de tribunes brand ontstond. Dit gebeurde omdat er fakkels en vuurpijlen werden afgestoken door de aanwezige fans. Na een kwartier was de situatie weer onder controle en ging de wedstrijd verder.



Hertha verteerde de onderbreking beter dan de derdeklasser en sloeg in de slotfase ineens toe. Mitchell Weiser knalde in de 86ste minuut de belangrijke 0-1 tegen de touwen en het slotakkoord kwam vier minuten later op naam van spits Vedad Ibisevic. Daardoor schaart Hertha zich als laatste club bij de ploegen die de tweede ronde hebben bereikt.