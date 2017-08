Titelverdediger Benfica pas in extremis langs promovendus

0:03 – Het had er alle schijn van dat Benfica maandagavond punten zou gaan verspelen in de tweede speelronde van de Primeira Liga, maar de titelverdediger is ternauwernood ontsnapt aan een misstap. Door een treffer van Haris Seferovic in de 93ste minuut werd er met 0-1 gewonnen bij Chaves.



In een bloedheet Estádio Municipal de Chaves werkten beide clubs een spannend gevecht af, dat in een remise leek te gaan eindigen. Spits Seferovic redde in de 93ste minuut echter de meubelen voor Benfica, dat zodoende ontsnapt aan puntenverlies in de tweede speelronde. De zomeraanwinst wist vorige week ook al te scoren in de wedstrijd tegen Braga (3-1) en werkte maandag de bal door de benen van de keeper in het doel.



De ploeg van trainer Rui Vitória was op bezoek bij de promovendus de betere ploeg, maar slaagde er lange tijd niet in om een bres te slaan in de defensie van Chaves. Uiteindelijk bood Seferovic dus soelaas voor Benfica. De titelverdediger is net als FC Porto, Sporting en Rio Ave nog foutloos na twee speelronden.