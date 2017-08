Transfermarkt voor Engelse clubs staat voor revolutie

7:44 – Er is een grote verandering op komst op de Engelse transfermarkt. Het lijkt er namelijk op dat de transferdeadline voor clubs uit de Premier League vanaf volgend seizoen, de jaargang 2018/2019 dus, al voor de start van de competitie verstreken zal zijn. Dat weet The Telegraph te melden.



Het voorstel voor deze drastische verandering lijkt volgende maand goedgekeurd te gaan worden door de organisatie van de Premier League, meldt de Britse krant. Vertegenwoordigers van de twintig clubs uit de hoogste competitie van Engeland zullen aanwezig zijn bij de bijeenkomst in september, waar de maatregel besproken zal worden. Een meerderheid zal groen licht geven voor de mutatie, zo wordt er verwacht.



Het zou dus betekenen dat clubs uit de Premier League na het eerste fluitsignaal van de eerste competitiewedstrijd geen zaken meer kunnen doen op de transfermarkt. Ze zouden in deze periode overigens nog wel spelers mogen verkopen aan clubs uit andere landen. De maatregel zou veel impact hebben, omdat het verschil met de huidige en ook vorige transferwindows enorm is. Terwijl de competitie al in volle gang is, spelen er nog heel veel transferperikelen in Engeland.



Zo is er bijvoorbeeld sprake van een slepende soap rond Virgil van Dijk, die nog onder contract staat bij Southampton, maar continu in verband gebracht wordt met de grotere clubs uit Engeland. Ook rond Gylfi Sigurdsson is het al tijden onrustig: de middenvelder van Swansea City is voor een miljoenenbedrag op weg naar Everton, waar juist Ross Barkley op de nominatie staat om te vertrekken. Dan is er natuurlijk ook nog Philippe Coutinho, waarvan het geen geheim is dat FC Barcelona hem wil losweken bij Liverpool. Een bod van rond de 100 miljoen euro werd al afgeslagen.



The Telegraph stelt dat de veranderingen zeer aannemelijk zijn en dat alleen nog het laatste zetje gegeven hoeft te worden. Het voorstel houdt concreet in dat de transfermarkt een week voor de start van de competitie zal sluiten, terwijl 31 augustus momenteel nog de deadline is. Bijna alle twintig clubs zouden het wel eens zijn met deze revolutie. Watford niet, overigens. Swansea-manager Paul Clement zal zich er wel in kunnen vinden, getuige zijn kritiek van afgelopen weekend na de 0-0 tegen Southampton. "Er heerst frustratie bij ons en vast ook bij Sunderland. Daarom zou de window gesloten moeten zijn voor de start van het seizoen. Alles is dan duidelijk, waardoor de focus volledig op voetbal kan komen te liggen", aldus Clement.