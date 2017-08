Stagiair Baas hoopt achternaam waar te maken in Almelo

13:54 – Heracles Almelo heeft een proefspeler verwelkomd op het trainingsveld. Roland Baas, een 21-jarige verdediger, is deze week op stage bij de eredivisionist uit Almelo. Hij krijgt de kans om een contract af te dwingen in het Polman Stadion.



Heracles bevestigt via de officiële clubkanalen dat Baas tot en met vrijdag proefdraait in Almelo. De jonge verdediger vertrok deze zomer bij FC Groningen, waar hij de jeugdopleiding doorliep en uiteindelijk tot twee wedstrijden in de Eredivisie kwam. Tijdens de ruime nederlagen tegen Feyenoord (4-0, 2014) en AZ (1-4, 2017) kwam de verdediger in actie. In totaal vijftig minuten.



Met Baas heeft Heracles een voormalig jeugdinternational van Nederland onder 15, onder 16, onder 18 en onder 19 op proef.