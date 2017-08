Liverpool stevent af op CL na belangrijke zege op Hoffenheim

22:45 – Liverpool heeft goede zaken gedaan in de strijd om plaatsing voor de Champions League. Op bezoek bij Hoffenheim won de formatie van Jürgen Klopp met 1-2. Voor de nummer vier van Duitsland zal het een lastig karwei worden om op Anfield de nederlaag ongedaan te maken.



Na iets meer dan een half uur spelen was het de achttienjarige Trent Alexander-Arnold die Liverpool op voorsprong zette. Hij schoot een vrije trap prachtig binnen. Even daarvoor kreeg Hoffenheim een goede kans op de 1-0 laten liggen. Scheidsrechter Björn Kuipers legde de bal op de stip, maar Andrej Kramaric miste vanaf elf meter.



Ook Hoffenheim kreeg kansen. In de tweede helft dacht Serge Gnabry de gelijkmaker binnen te schieten, maar zijn treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. Een kwartier voor tijd verdubbelde Liverpool de score. James Milner schoot vanuit een lastige hoek de 0-2 binnen. In de slotfase kwam Hoffenheim nog terug. Het was Mark Uth, oud-speler van Heracles en Heerenveen, die voor de 1-2 tekende. Ondanks een slotoffensief van de Duiters, bleef het daar bij.



Bij Liverpool begon Georginio Wijnaldum in de basis. Mocht de ploeg van Klopp er volgende week in slagen om zich inderdaad te plaatsen voor het eindtoernooi, dan zijn er vijf Engelse deelnemers actief op het hoogste niveau.