Sporting en Dost niet verder dan gelijkspel tegen FCSB

22:54 – Voor Bas Dost en Sporting Portugal is deelname aan de Champions League nog lang geen zekerheidje. In eigen huis tegen FC FCSB kwam de ploeg namelijk niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. De beslissing moet daardoor volgende week in Roemenië vallen.



Sporting Portugal trof in eigen huis FCSB, voorheen bekend als Steaua Boekarest. Met Bas Dost in de basis ging Sporting opzoek naar een doelpunt, maar dat bleek lastig tegen de Roemenen. De Portugezen kwamen in negentig minuten tijd niet tot scoren en wisten ook weinig kansen te creëren.



Ook nadat Mihai Pintilii tien minuten voor tijd na zijn tweede gele kaart werd weggestuurd, viel er geen Portugeze treffer. Dost speelde negentig minuten mee, maar kon zijn ploeg ook niet aan het gewenste doelpunt helpen. De 28-jarige spits was er wel het dichtste bij, maar zag doelman Florin Nita een fantastische redding verrichten op zijn inzet.



APOEL-Slavia Praag

APOEL Nicosia wist dinsdagavond in eigen huis met 2-0 te winnen van Slavia Praag. Die stand was snel bereikt. Igor de Camargo scoorde al na twee minuten de openingstreffer. Met tien minuten op de klok zorgde Efstathios Aloneftis voor de 2-0. Boy Waterman stond op doel bij de club uit Cyprus en ook Lorenzo Ebecilio had een basisplaats. Bij Slavia Praag speelde Mick van Buren mee, hij werd in de rust naar de kant gehaald.



Young Boys-CSKA Moskou

Young Boys, met oud-Ajacied Miralem Sulejmani in de basis, kreeg kort voor tijd het deksel op de neus. Het duel leek lange tijd in 0-0 te gaan eindigen, maar door een eigen doelpunt van Kasim Nuhu trokken de Russen toch aan het langste eind.



Qarabag FK-FC Kopenhagen

Voor FC Kopenhagen staat een lastige opdracht te wachten volgende week. De Denen verloren op bezoek bij Qarabag met 1-0. Mahir Madatov maakte het enige doelpunt van de wedstrijd.



Het Liverpool van Georginio Wijnaldum deed goede zaken op bezoek bij Hoffenheim.