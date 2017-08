Reading haalt eerste competitiezege van het seizoen binnen

23:07 – Jaap Stam heeft maandagavond met Reading FC de eerste zege van het Championship-seizoen binnengehaald. In het Madejski Stadion werd Aston Villa met 2-1 verslagen. Daarbij kreeg de ploeg van Stam enige hulp van de doellijntechnologie, sinds dit seizoen aanwezig bij elke competitiewedstrijd.



Reading kwam kort na rust op voorsprong in eigen huis. Er werd voor de eerste keer gebruik gemaakt van de doellijntechnologie. Een van richting veranderde voorzet van Adrian Popa werd door Aston Villa-middenvelder tot doelpunt gepromoveerd. De doellijntechniek bevestigde dat vervolgens. Nog geen tien minuten later verdubbelde Modou Barrow de voorsprong.



Aston Villa, met aanwinst John Terry in de basis, kwam nog wel terug. Conor Hourihane tekende voor de aansluitingstreffer, maar de gelijkmaker viel niet meer. Bij Reading begonnen Nederlanders Joey van den Berg en Pelle Clement in de basis. Aanwinst Leandro Bacuna bleef negentig minuten op de bank en moet dus nog even wachten op zijn debuut.