Klopp tevreden: "Had vooraf voor dit resultaat getekend"

0:07 – Jürgen Klopp was redelijk tevreden met de 1-2 overwinning van Liverpool op 1899 Hoffenheim. De manager baalde wel van de late tegentreffer die zijn ploeg moest incasseren, maar stelt dat hij vooraf voor een kleine zege in de uitwedstrijd had getekend.



Het late doelpunt van Mark Uth was voor Klopp het enige smetje op de wedstrijd. "Het resultaat is oké. Als ik vooraf voor deze uitslag had kunnen tekenen dan had ik dat gedaan. Onze eerste taak hebben we volbracht, maar we hebben de steun van onze fans in de return keihard nodig. Ik kijk enorm uit naar een Europese avond op Anfield", aldus de manager na afloop tijdens de persconferentie.



Klopp was uiteraard tevreden met de inbreng van Trent Alexander-Arnold, de maker van de 0-1. Het pas achttienjarige talent scoorde vanuit een vrije trap. "Ik vertelde hem dat hij hem moest nemen omdat ik hem dat afgelopen seizoen bij Liverpool Onder-23 zo vaak heb zien doen. Voor mij is het feit dat hij het aandurft om op deze leeftijd een vrije trap zo te nemen een stuk belangrijker dan de kleine foutjes die hij misschien heeft gemaakt", stelt de manager.