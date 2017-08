Real ook zonder Ronaldo veel sterker dan flets Barcelona

0:49 – Real Madrid heeft op overtuigende wijze de Supercopa in de wacht gesleept. Ondanks dat Cristiano Ronaldo na de 1-3 eerder deze week in Camp Nou geschorst was, won de regerend Spaans kampioen ook in huis overtuigend. Tegen een soms bijna onherkenbaar Barcelona werd het 2-0.



De wedstrijd in Madrid begon zoals die in Barcelona geëindigd was: met een heerlijke knal van Marco Asensio. De middenvelder haalde vanaf dik 25 meter schitterend uit en liet Marc-André ter Stegen kansloos. Barcelona meldde zich vervolgens heel even een paar keer via Luis Suárez, maar vervolgens was het Real Madrid dat de klok sloeg. Lucas Vázquez raakte al de paal en even later was het Karim Benzema, die na een lage voorzet van Marcelo de bal opwipte en binnenschoot.



Barcelona had weinig in te brengen, maar had ook weinig geluk toen even na rust Lionel Messi de onderkant van de lat raakte. Real liet de teugels langzaam vieren en dus kreeg Barcelona zonder echt goed te spelen toch kansen. Suárez stuurde eerst Sergio Roberto diep, die stuitte op Keylor Navas, waarna de Uruguayaan even later zelf op de paal kopte.



Toch werd het nooit meer echt penibel voor Real Madrid, dat zodoende de eerste Supercopa sinds 2012 kan bijschrijven. Bovendien is het alweer de zevende prijs voor trainer Zinédine Zidane in ruim anderhalf jaar tijd. Alleen de Copa del Rey ontbreekt vooralsnog.