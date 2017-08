Van der Vaart traint met reserves: "Ik begrijp het niet"

8:35 – Rafael van der Vaart kwam dit seizoen nog niet één keer in actie voor FC Midtjylland. De middenvelder moet meetrainen met de reserves, maar heeft geen idee waarom. Naar eigen zeggen is hij volledig fit en goed in vorm, maar wordt er desondanks geen beroep op hem gedaan.



Ook voor het duel van Midtjylland tegen Apollon Limassol in de play-offs van de Europa League zit de 34-jarige Van der Vaart niet bij de selectie. Zelf begrijpt de Nederlander niet goed waarom. "Ik ben al een ruime tijd helemaal fit. Naar mijn idee bewijs ik elke dag mijn waarde op de training, maar dat is blijkbaar niet goed genoeg", zegt hij in een interview met het Deense Ekstra Bladet.



Van der Vaart, die nog een contract voor een jaar heeft in Denemarken, trainde de afgelopen weken mee met de reserves. "Ik begrijp niet waarom. Ik probeer desondanks honderd procent te geven. Er zijn meer goede spelers die toch hier moeten trainen", aldus de 109-voudig international, die niet aan stoppen wil denken. "Ik denk dat ik nog veel te bieden heb. Waarom ik geen kans krijg, begrijp ik niet."