Jones ontbreekt opnieuw op trainingsveld Feyenoord

14:02 – Brad Jones ontbrak ook donderdag op de training van Feyenoord. De doelman kampt met een rugblessure en werkte net als woensdag binnen een individuele training af. Ook Kenneth Vermeer was niet aanwezig op Varkenoord.



Voor Feyenoord wacht zondag de stadsderby tegen Excelsior. Het lijkt zeer waarschijnlijk dat ook dan derde doelman Justin Bijlow weer plaats zal nemen onder de lat vanwege de blessures van Jones en Vermeer. De Rotterdammers melden op de officiële website alleen dat Jones opnieuw binnen trainde vanwege een rugblessure, maar vermelden niets over zijn inzetbaarheid.



Vermeer is nog herstellende van een peesblessure aan zijn hand. Hij meldde zich woensdag wel op het trainingsveld, maar was donderdag afwezig. Het duel tussen Feyenoord en Excelsior wordt zondag om 12.30 uur in het Van Donge & De Roo Stadion afgewerkt.