Fer: "We weten hoe we Man United pijn kunnen doen"

12:51 – Leroy Fer werkt met vertrouwen toe naar de volgende competitiewedstrijd van Swansea City. Dat is er niet zomaar één, aangezien Manchester United zaterdag om 13.30 uur langskomt in het Liberty Stadium. Fer gelooft wel in een stunt tegen de titelkandidaat.



Manchester United liet vorige week met een 4-0 overwinning op West Ham United zien dat het dit seizoen hoge ogen kan gooien. "Ze waren erg sterk in hun openingswedstrijd en hebben hun nieuwe spelers snel kunnen inpassen", zag Fer. "Maar wij spelen zaterdag thuis, met onze fans erachter, en hebben ook vertrouwen. We hebben hun zwakten geanalyseerd in onze tactische sessies en weten hoe we ze pijn kunnen doen. Zij gaan voor de titel, maar wij zijn in staat om een goed resultaat tegen ze neer te zetten."



Swansea begon het seizoen zelf met een doelpuntloos gelijkspel bij Southampton. "Het is belangrijk dat we daar op voortborduren", vindt Fer. "We kunnen er vertrouwen uit putten. We weten dat een goed resultaat tegen United kan leiden tot een sterk seizoen. Andersom kan een slecht resultaat ook tegen ons werken, zoals we vorig seizoen ook hebben gezien", zegt Fer op de website van The Swans.