Keizer: "Ik ga ervan uit dat voor de rest iedereen blijft"

15:12 – Marcel Keizer heeft al min of meer afscheid genomen van Davinson Sánchez, die voor 45 miljoen euro naar Tottenham Hotspur gaat overstappen, maar verwacht niet dat er nog een speler zal vertrekken bij Ajax. De trainer rekent erop dat de selectie verder intact blijft en hoopt zelf nog een aantal versterkingen te kunnen begroeten in de Johan Cruijff ArenA.



Met de thuiswedstrijd tegen FC Groningen van komende zondag voor de boeg is het allerminst rustig in Amsterdam. Van OGC Nice (1-1 en 2-2), Heracles Almelo (2-1 verlies) en Rosenborg BK (0-1 verlies) werd er stuk voor stuk niet gewonnen. Ondertussen gaat met Sánchez misschien wel de beste speler weg en blijven de door de fans zo gewenste aanwinsten uit. Door deze situatie werd er gezegd dat er nog meer bepalende spelers wilden vertrekken, maar dat verwacht Keizer niet. "Het lijkt erop dat Sánchez weggaat, maar ik ga ervan uit dat voor de rest iedereen blijft", zo citeert de clubwebsite de trainer. "Ik wil graag de groep bij elkaar houden, maar als er een grote club komt met heel veel geld heeft de speler ook zijn stem daarin."



Tijdens zijn perspraatje voor het thuisduel met Groningen kreeg Keizer meer vragen over Sánchez dan over de naderende wedstrijd in de ArenA. De coach kreeg ook de vraag of hij de vragen over de Colombiaanse verdediger al zat is. "Ik word het zat dat we niet winnen", reageerde Keizer. "Natuurlijk heb je liever duidelijkheid rondom je spelers, maar het is geen excuus", aldus de oefenmeester.



Hakim Ziyech benadrukte donderdag na de thuisnederlaag tegen Rosenborg in klinkklare taal dat Ajax versterkingen nodig heeft en hier beter haast mee kon maken, aangezien dezelfde fout als vorig jaar gemaakt werd. "Spelers mogen wat zeggen na een wedstrijd, ik ga niet op elke uitspraak van spelers reageren. Ik weet zelf wat wij intern besproken hebben, het is niets nieuws dat we er wat bij willen hebben. Maar de ene keer gaat het wat sneller dan de andere keer", weet Keizer.